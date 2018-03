Na conversa de Alckmin com Aécio, no fim do mês, em São Paulo, o governador dirá que o PSDB paulista está animado com sua pré-candidatura à Presidência. Mas ressaltará: espera que o senador mineiro dedique parte de sua agenda aos eventos que o partido organizará em todo o Estado.

A sucessão ao comando nacional da legenda também entrará em pauta. Os tucanos paulistas esperam ocupar a secretaria-geral. Eleição? Em maio.