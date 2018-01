Mark Zuckerberg recebeu Roberto Azevêdo, chefe da OMC, na sede do Facebook, no Vale do Silício. A conversa girou em torno dos desafios da economia digital e das regras do comércio internacional. Azevêdo gostou do ambiente descontraído, nas instalações projetadas por Frank Gehry.

