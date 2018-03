A conversa que Dilma teve com Lázaro de Mello Brandão e Luiz Carlos Trabuco– anteontem, em Brasília – foi bastante franca. O presidente do Bradesco, acompanhado do presidente do conselho do banco, rememorou ali sua trajetória profissional de 47 anos na instituição financeira.

Já “seu” Brandão ratificou a grande importância que o executivo tem hoje no desenvolvimento do banco.

Tudo para justificar a recusa de Trabuco ao convite da presidente para ocupar o Ministério da Fazenda.

Tête-à-tête 2

Detalhe: eles voaram para a capital federal em aviões separados – obedecendo norma de segurança do banco.