Marcelo Duarte criou edição do livro Guia dos Curiosos exclusiva sobre a história dos homens. Com direito a capítulo dedicado à invenção da gravata, do controle remoto e de personagens viris, como Rambo e MacGyver.

Será apresentado dia 24, em evento da Old Spice, para o qual a P&G convidou ninguém menos que Terry Crews – ator de Mercenários e Everybody Hates Chris.