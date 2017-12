Tesouros do mar

Lais Demarchi Pimenta, dona da joalheria Verachi, se juntou à estilista Nanna Martinez, dona da multimarcas de vestidos de noiva e festa WhiteHall, para criar a coleção de joias Tesouros Submersos – totalmente inspirada no fundo do mar e que será lançada nesta terça-feira, no ateliê de noivas. “Me caso daqui um mês na Bahia. Estava atrás de joias leves e femininas e pedi a ajuda da Lais, minha amiga pessoal. De uma joia nasceu a coleção”, explica Nanna, também conhecida por representar com exclusividade no Brasil nomes internacionais do mercado de casamento, como Oscar de La Renta e Vera Wang.

