Terror no Fórum

Para cada mandado executado, os oficiais de Justiça do Fórum de São Miguel Paulista têm direito a um extra de R$ 15. Eles apresentam as planilhas das “missões cumpridas” e recebem o valor no BB.

Entretanto, nem tudo está funcionando tão corretamente por lá. Como o banco passou a reunir essa verba em um fundo comum – e não mais em subcontas individuais referentes a cada processo –, os oficiais estariam cobrando por mais diligências do que realmente cumpriram.

O juiz que cuida da Central de Mandados, César Augusto Fernandes, detectou também que, sem perceber, o banco chega a pagar… duas ou mais vezes pela mesma “missão”. E abriu investigação.