O Terraço Itália vai doar uma noite de jantar e vinhos para o Credipaz, no dia 23 de outubro. As mesas (serão dez) custarão R$ 50 mil. O evento comemora também 50 anos do restaurante.

