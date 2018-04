De olho no conturbado desfecho na reserva Raposa Serra do Sol, o STF está criando uma norma para tranquilizar os agricultores do Mato Grosso do Sul. Determina que nenhum deles terá de sair das terras antes que o processo a respeito se esgote na Justiça.

É que vem por aí o debate sobre a reserva dos guaranis, naquele Estado. E a Funai costuma ser rápida nessas horas.

