Terra do céu azul

O Brasil forma com Catar e Kuait o trio dos mais otimistas quanto à recuperação da economia nos próximos três meses. E no Brasil 61% das pessoas acreditam que nos próximos 12 meses sua renda vai aumentar – contra 25% da média mundial.

Os números são de pesquisa do Ibope Inteligência e da rede WIN, que consultaram 20.235 pessoas em 25 países. Os países mais pessimistas? A Suíça e o Reino Unido.

E no que foi que as pessoas mais deixaram de gastar? Em roupa, sapato e móveis. No Brasil, o gasto com celular caiu para 37%. E 48% disseram ter parado com restaurante e cinema.

