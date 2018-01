Na luta contra a PEC 215, que transfere para o Congresso a última palavra sobre demarcação das terras indígenas e quilombolas, militantes da causa decidiram se unir.

Com apoio da SOS Mata Atlântica, a ONG Uma Gota no Oceano reuniu, no início da semana, Luisa Arraes, Arlete Salles, Charles Gavin e Christine Fernandes para bradar contra o projeto.