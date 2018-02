Terminator…

Anteontem, durante jantar de adesão promovido por Florian Bartunek, do fundo Constellation, Marina Silva foi irônica ao comentar os ataques que tem sofrido. Disse que seus adversários a transformaram no “Exterminador do Futuro”, pois só um ser com “superpoderes” poderia fazer todas as maldades que a campanha dos concorrentes atribuem a ela.

Exemplos? Tirar comida da mesa das famílias, acabar com a exploração do pré-sal, bloquear o emprego de 10% dos recursos do pré-sal na educação, entregar o BC à sanha dos banqueiros, acabar com o Bolsa Família etc…

…hasta la vista…

Muitos ali não conheciam a candidata (pagou-se R$ 50 mil por casal, mas quem quisesse dar mais era bem-vindo) e se impressionaram positivamente com sua fala.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem poupar a ex-senadora de perguntas difíceis: como sua religião influenciou seu veto às células troncos, de onde ela vai tirar recursos para aplicar de 10% do PIB na Saúde bem como na Educação, entre outras.

…baby

Entre os 80 presentes, estavam Luis Stuhlberger, Carlos e Luis Terepins, Candido Bracher, Persio Arida, Eduardo Vassimon, José Berenguer, Luiz Felipe d’Avila e Ana Diniz. Além dos integrantes da equipe de Marina.