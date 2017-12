Já escolhendo o terno para a convenção do dia 14, em que será conduzido – de novo – à presidência do PTB, Roberto Jefferson tem sido saudado, no Congresso, como um novo “Terminator”.

É que seu retorno, devidamente indultado do mensalão, traz à memória de alguns a célebre ameaça “I’ll be back!” do personagem vivido por Arnold Schwarzenegger.

Para quem não se lembra, após a frase o herói, metralhadoras à mão, provoca estragos monumentais por todo lado…