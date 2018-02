Terapia na rede

Com o objetivo de desmitificar o atendimento em consultório e suscitar reflexões, os psicanalistas Bruno Mangolini, Tomás Bonomi e Bruno Espósito criaram o site Conexões Clínicas. A ideia, explica um deles, é publicar textos que tratem de questões contemporâneas – pelo viés da psicanálise. Assuntos como a vida em sociedade, sofrimento, bullying, saúde pública, entre outros, estão na pauta dos três. “Acreditamos que o profissional tem de estar no consultório, mas também pode dialogar via internet”, ressalta Tomás.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.