Tentar não ofende

Os secretários executivos dos ministérios de Minas e Energia, Portos, Fazenda, Transporte e SAC preparam as malas para viajar logo depois do feriado. Vão “vender” projetos brasileiros de infraestrutura no exterior.

O road show começa dia 2 em NY, mais precisamente no headquarter do Citi. No dia 4 voam para Frankfurt e dia 5 batem ponto em Londres.

Se tiverem o mesmo sucesso das empresas privadas que mostraram projetos lá fora, voltarão… de mãos vazias.