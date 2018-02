O mercado financeiro acompanha as negociações, ainda tênues, entre a família Magalhães Pinto, o BC e André Esteves, do BTG, em torno de uma eventual compra da parte “podre” do antigo Banco Nacional – nas mãos do governo.

A família teria R$ 30 bilhões em títulos do governo (nem todos bons), ao mesmo tempo em que deve R$ 20 bilhões ao BC. Não pode, entretanto, exigir qualquer pagamento antes de pagar a dívida. Mas se a confusão trocar de mãos…