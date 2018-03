Tentar não ofende

Dois meses atrás, Mario Garnero tentou intermediar uma aproximação entre o governo brasileiro e os rebeldes líbios. Não surtiu efeito. “Perdemos a oportunidade de estabelecer contato prévio com os novos líderes do país”, lamentou o empresário da Brasilinvest, ponderando que, agora, o Itamaraty terá de fazer esforço dobrado para reestabelecer as boas relações.

Por motivos diversos, Garnero talvez seja, no meio empresarial, quem mais contatos tem com o país do Oriente Médio.