Tentáculos

A BTG voa alto. Ontem, Pérsio Arida, um dos seus sócios, estava em Hong Kong para inauguração de um escritório por lá, cuja missão será a de buscar negócios na China continental, sem descartar oportunidades na mão inversa.

Mas não foi só pela nova unidade que Arida voou até lá. Antes, fez palestra no encontro de primavera do Institute of International Finance. Na plateia, o embaixador do Brasil nomeado para a Coreia do Norte, Arnaldo Carrilho.

Que aguarda em Pequim o sinal verde do Itamaraty para assumir em Pyong-Yang.

