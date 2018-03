Tensão na coxia

Marília Pêra acaba de deixar a peça A Atriz, sob a direção de Bibi Ferreira. Será substituída por Betty Faria.

Autora da tradução e da adaptação do texto do inglês Peter Quilter, ela teria se desentendido com parte da equipe, em especial os responsáveis pelo figurino.

O imbróglio provocou seguidos adiamentos do espetáculo, que devia ter estreado em março – e que está, ainda, sem data marcada. A produção repetiria a parceria entre Marília e Bibi, 40 anos depois do último trabalho das duas juntas.

Os ensaios, que aconteciam na casa de Bibi, estavam sendo filmados para um documentário sobre a peça. E o filme, que dirigido por Pablo Uranga, saiu de cena, já que tinha Marília como fio condutor.