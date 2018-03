Os fãs de Andrea Bocelli terão a chance de ver o tenor de graça. Dia 19, ele aparece no Faustão. E no feriado de Tiradentes faz show com entrada franca no Parque da Independência, em São Paulo.

Com patrocínio cultural do HSBC e da Redecard. E acompanhado de coro e orquestra sob a regência do maestro Eugene Kohn.

