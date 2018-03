Para tanto, o ministro mandou técnicos visitarem postos do Poupatempo para conferir a tecnologia de informação e as parcerias com a área privada na definição de novos postos.

A ideia pode formar um tripé com o “milhão de casas” e com a campanha de “um milhão de atendidos” pelos serviços do Banco do Brasil.

Pura coincidência, é claro.

