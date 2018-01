Convocado como testemunha de Dilma no Senado, Nelson Barbosa já tem o que fazer nos dias em que ficar isolado, sem telefone nem internet, ao dispor da Casa.

Suas companhias serão quatro livros “daqueles” – entre os quais The Rise of Meritocracy, de Michael Young, e A Doutrina do Choque: a Ascensão do Capitalismo do Desastre, de Naomi Klein.

E se sobrar tempo, ele ainda pode preparar futuras aulas de macroeconomia para suas classes na FGV.