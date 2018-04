Há alguns meses, a coluna recebeu um duro e-mail de Ricardo Lacerda por ter-se antecipado e informado que ela havia saído do Citi, coisa que acabou acontecendo no começo deste mês. Na missiva, negava também que iria formar uma instituição financeira com João Alves de Queiroz Filho.

Pois é, virou verdade.