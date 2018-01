Tempo de TV que PSB pode oferecer a Alckmin favorece Doria

Avaliava-se ontem, dentro do PSDB, sobre qual candidato Alckmin vai apoiar para dar continuidade ao seu trabalho no governo do Estado. Apesar de algumas sinalizações a favor de Márcio França, seu vice, acredita-se que o pré-candidato ao Planalto deve optar mesmo por João Doria.

O motivo especulado é simples: o PSB não tem tempo de TV para oferecer a Alckmin em termos nacionais. Afinal, quem controla hoje o partido está em Pernambuco, fechado com Lula ou Ciro Gomes.

Vale registrar que o governador enfatiza que a eleição começa realmente com a propaganda na TV. Sai com vantagem quem tem o maior tempo.

