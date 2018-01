Temer: tranquilo, mas nem tanto

Quem conversou com Temer ontem percebeu um presidente mais tranquilo do que na véspera, quando recebeu a notícia da prisão de Eduardo Cunha. Ajudou muito o surgimento de uma tarefa urgente: o empenho geral para evitar a fuga de votos dos amigos do ex-deputado, na nova votação da PEC do Teto, terça que vem, na Câmara.

A estratégia é lutar para garantir mais de 370 votos.

Mas os interlocutores avisam: o presidente já espera pela delação de Cunha, que pode atingir auxiliares diretos seus e uma boa parte de sua base na Câmara.