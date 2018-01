Batido o martelo: Temer será submetido ainda nesta noite de sexta a uma cirurgia de cateterismo. O avião presidencial decolou de Brasília para São Paulo — para internação no Sírio Libanês — por volta de 12h15.

A vinda do presidente já estava programada de véspera, por outro motivo. Ele deveria apresentar-se à equipe do Sírio para avaliação de sua próstata, submetida a uma cirurgia no final de outubro.