Temer revê amigos em almoço

Temer tem hoje uma vida bem diferente e mais agitada, como presidente, mas não abre mão de cumprir, quando possível, algumas antigas rotinas. Foi o que fez no almoço desta sexta-feira, em São Paulo: entre o evento da revista Exame e reuniões à tarde, conseguiu dar uma escapada para reunir-se com velhos amigos no Parigi, nos Jardins.

O grupo inclui alguns promotores, advogados e juristas e se encontra há cerca de 30 anos, sempre

às sextas-feiras, para almoçar. Temer (na foto com Pedro Dutra e José Yunes, flagrados pela coluna) se mostrou descontraído. Mas não conseguiu impedir que a turma se lembrasse ali de Alexandre de Moraes. O grupo, de língua afiada, não poupou o ministro da Justiça.

Essa rotina de almoços começou no Ca’ Doro, passou algum tempo no Bela Sintra e instalou-se, ontem, no Parigi. Que, por sinal, não fica longe do escritório do presidente, no Itaim-Bibi.

