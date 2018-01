Temer, o poeta, agita as livrarias

A TopBooks, editora do livro de poesias de Temer, foi procurada esta semana pelo jornal The New York Times –, que lhe pediu um exemplar de Anônima Intimidade para resenhar.

Poeta 2

Segundo a editora, desde que a capa do livro apareceu no Fantástico, há uma semana, mais de 50 foram vendidos só pelo site.

Outros 400 foram distribuídos no mercado editorial esta semana. Só para a livraria carioca Travessa foram mandados 60 exemplares.

Detalhe: antes de Temer assumir a Presidência da República, a média de venda pelo site era de um livro por mês.