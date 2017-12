Temer discutirá questão dos refugiados na ONU

O presidente Michel Temer participa nesta segunda-feira em Nova York de reunião sobre refugiados convocada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Deste encontro pode sair anúncio sobre a intensificação da ajuda brasileira aos migrantes,segundo garante fonte próxima a Temer.

Criado em 1950, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados já ajudou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. No Brasil, hoje, vivem cerca de 4,5 mil refugiados de mais de 70 nações diferentes, que além da proteção legal, têm direito à documentação e acesso às políticas públicas nacionais.

Na terça-feira, Temer abre a 71ª assembleia das Nações Unidas em um momento de preocupação nos EUA. Na noite de sábado, uma explosão deixou pelos menos 29 feridos em Nova York. Ele vai cumprir o papel que cabe ao presidente do Brasil desde 1949 falando no evento.

Temer e sua comitiva ficarão hospedados no hotel Plaza Athenee onde a equipe do peemedebista aproveita um crédito mais que suficiente herdado da sua antecessora Dilma Rousseff ­- a ex-presidente reservou, pagou a estadia, mas optou por se hospedar na casa do então embaixador brasileiro na ONU.