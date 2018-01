Temer decide futuro da EBC esta tarde

Temer marcou conversa para hoje, no fim da tarde, com auxiliares diretos para decidir o futuro da EBC. Uma das possibilidades, defendida por Geddel Vieira Lima, da Casa Civil, é simplesmente extinguir a instituição.

Essa ideia passou a ser avaliada depois que o STF decidiu, no último dia 2, que o antigo presidente da instituição, Ricardo Melo, deveria ser reconduzido ao posto.

Melo havia sido reconfirmado no cargo por Dilma, em seus últimos dias de gestão, para mais dois anos de mandato. Temer o afastou, no dia 17 de maio, e indicou para sucedê-lo o jornalista Laerte Rimoli. O nomeado de Dilma, no entanto, recorreu ao tribunal alegando que sua demissão era inconstitucional.

Nada impede, legalmente, que o Poder Executivo decida extinguir o serviço, criado em 2007.