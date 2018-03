Temer anuncia R$ 4 bilhões de multas para investimento no meio ambiente

Temer desembarca na manhã deste sábado na fazenda Caiman, no Mato Grosso do Sul. A intenção é prestigiar evento de mobilização em defesa do Pantanal. Na agenda do presidente, o anúncio de ações em favor do meio ambiente – entre elas uma conversão de cerca de R$ 4 bilhões de multas desse setor… em investimentos.

Em tempo: o Ibama tem cerca de R$ 90 bilhões em multas cobradas e não recebidas.

Temer aterrissa acompanhado de seu ministro Sarney Filho e de governadores. E será recebido por Roberto Klabin, presidente do Instituto SOS Pantanal e dono da fazenda.