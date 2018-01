A paraense Berna Reale vai apresentar duas novas obras que ilustram corrupção e violência no Panorama da Arte Brasileira – mostra bienal do MAM de São Paulo que abre no dia 3.

Mas, para amaciar um pouco o clima, serão oferecidos merengues aos visitantes.

Ruína construída



Já Miguel Rio Branco entra na mostra com sua instalação Wishful Thinking. Composta de mais de vinte toneladas de pedras, entulhos, areia, plantas e troncos de árvores.