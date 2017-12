Consta que o Morgan Stanley foi contratado por empresa russa que atua no Reino Unido para vender os seus ativos em 60 dias. É que, por determinação do governo britânico, a empresa precisa sair logo do país, em razão de retaliação adotada contra Vladimir Putin.

Ligada ao gigante Rosneft, a companhia pode ter parte do seu controle adquirido por petroleira brasileira.