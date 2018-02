O clássico roubo da taça Jules Rimet, em 1983 na CBF, vai virar filme. Dirigido por Caito Ortiz, o longa trará Camila Pitanga no papel de Dolores, par do malandro Peralta, autor do assalto.

