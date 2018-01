O cartaz da Mostra Internacional de Cinema é uma pintura de Christiane Kubrick, viúva de Stanley Kubrick. Que registrou ensaio do diretor na chuva. A imagem agradou Renata de Almeida, diretora do evento, e Michel Ciment, que lança livro sobre o cineasta no festival.

Telona 2

Também na mostra – que abre quinta, no Ibirapuera –, Manoel Rangel, da Ancine, assina carta de intenções com a Coreia do Sul, para coproduções.

Telona 3

Dois filmes tratam de manifestações. O grego Demokratia, a Via Crúcis e O Plano Para a Paz, documentário sobre o fim do apartheid na África do Sul.