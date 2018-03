André Sturm está empolgado com um novo projeto pra lá de charmoso.Trata-se de uma cabine de cinema que exibirá 60 trechos de filmes – de Casablanca a Batman. “São cenas de interpretação marcante, com duração de 3 minutos cada”.Estreia hoje, no MuBE.

