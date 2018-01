Além de discutir as alianças PSD-PT com Luiz Marinho em almoço esta semana, José Police Neto quis saber se o prefeito de São Bernardo do Campo se oporia ao canal de TV legislativo que está sendo criado para a região metropolitana de SP. A preocupação de Police? É que, em SBC, a oposição preside a Câmara local.

Marinho deu sinal verde.