Marineiros de segunda viagem registraram a profunda indignação de Marina Silva, em 2010, com o fato de José Serra não ter sequer olhado para o programa de governo da então candidata – enviado para a apreciação do tucano pouco antes do segundo turno.

A ex-senadora também encaminhou a papelada para Dilma – que, apesar de todas as rusgas, deu retorno.

Indagado a respeito, o tucano jura que o texto… não chegou às suas mãos.