Telefone sem fio

O sindicato paulista da Polícia Federal prepara questionamento formal a ser apresentado no Ministério Público do Trabalho. Tudo por causa de um Termo de Conciliação Judicial firmado entre MPT e União que deixou de fora 4,7 mil terceirizados que atuam na PF em todo o Brasil. Esse termo prevê substituir cerca de 2,7 mil funcionários terceirizados de vários ministérios por outros concursados. O sindicato quer saber por que a PF não foi incluída no bolo.

Indagado, o MPT afirma desconhecer que havia essa necessidade na PF.

