A primeira edição do Telas (Festival Internacional de Televisão de São Paulo) promete entrar para a agenda cultural da cidade. A organização do evento – que começa sexta-feira, na Cinemateca – selecionou cem programas de 19 países, incluindo o Brasil.

Serão 25 convidados internacionais, entre eles Thomas Walters, Marco Wilms e Vic Sarin.

Telas 2

Uma das atrações nacionais será o produtor musical KL Jay, conhecido pelo trabalho no Racionais MC’s e apresentador da série de TV Estamos Vivos.

Para comemorar o Dia Mundial do Hip Hop, dia 12, ele conversa com o público após exibição da série no Sesc Consolação.