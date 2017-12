Estavam rigorosamente divididas, ontem, as duas plateias do salão do Congresso. Uma no telão, vendo o julgamento dos embargos de Eduardo Cunha no STF. E outra na telinha, vendo Neymar e o Barcelona enfrentando o Arsenal.

A ausência, no cafezinho e nos corredores, era o próprio Cunha. Ele ficou praticamente a tarde inteira na sala – provavelmente vendo o julgamento pela TV. E, conhecido usuário do WhatsApp, respondeu a muitas mensagens… por monossílabos.