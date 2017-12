Telão em alta

A Ancine festeja os novos indicadores do setor de audiovisual – com destaque para o cinema nacional, que cresceu 72% entre 2010 e 2016. De 129 longas lançados, saltou para 143. A meta para 2020 é de 170.

E o total distribuído por companhias brasileiras também dobrou, de 64 para 124 filmes no período.

Vamos falar sobre…

Dois documentários coproduzidos pela GloboNews e Globo Filmes terão o preconceito como tema. Abrindo o Armário, de Dario Menezes, retrata as dificuldades e conquistas do movimento gay no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

… preconceito?

Já Intolerância.doc, de Susanna Lira, apresenta o crescimento dos crimes de ódio no país e o que está por trás dos discursos intolerantes. Os filmes estão previstos para estrear no segundo semestre.