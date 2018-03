Tela fervendo

Membros do conselho da Cinemateca se reuniram ontem à tarde, em caráter emergencial.

Motivo? Discutir os próximos passos depois que o ministro da Cultura, Marcelo Calero, exonerou a cúpula da organização.

Parte do conselho está inconformada porque o grupo expôs, em recente visita do ministro e do secretário, a insatisfação com a decisão – tomada, em 2013, na gestão Marta Suplicy – de que a organização não seria mais gerida com apoio da Sociedade Amigos da Cinemateca.