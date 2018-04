Técnica conhecida como Tricologia Capilar promete cabelos mais saudáveis

Foi na Austrália que Marcela Buchaim tirou o certificado de mestre em Tricologia Capilar – técnica da dermatologia que trata do couro cabeludo e da saúde dos fios do cabelo. “Analiso e desenvolvo protocolos customizados e específicos para cada cliente conforme a necessidade”, explica a bioquímica e farmacêutica, que abriu um Spa de Cabelos dentro do Studio Tez, salão de beleza que ela fundou na Vila Nova Conceição. “Meu lema é beleza com saúde. Eu trato e meus profissionais embelezam”, brinca. Quais são os tratamentos mais procurados? “O pré e o pós coloração. Temos técnicas que ajudam a proteger e restabelecer a saúde dos fios”. Outro tratamento que chama a atenção é a limpeza do couro cabeludo. Como é feita? “Através de uma esfoliação e sucção no couro cabeludo, depois faço uma reposição de nutrientes nos fios”.