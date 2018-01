Juliana Galdino e Roberto Alvim, do Club Noir, conseguiram arrecadar os R$ 30 mil para impedir o fechamento do teatro. A meta é chegar aos R$ 50 mil, valor da dívida do imóvel.

