Teatro Núcleo Bartolomeu de depoimentos sofre despejo

O teatro Núcleo Bartolomeu de depoimentos, na Vila Pompeia, sofre ação de despejo nesse momento. Fundadores do local estavam em negociação extrajudicial com a incorporadora Ink, que pretende construir um prédio usando o terreno, há cerca de um ano.

Eugênio Lima, um dos diretores, afirma que além de eles estarem com uma peça em cartaz no momento, foram surpreendidos com o despejo e que e que estão correndo com um recurso para revogar a liminar conseguida pela incorporadora. Ainda segundo o diretor, a única proposta feita pela Ink – e negada pelos diretores do teatro – seria a de comprar um apartamento no futuro prédio. “Eles propuseram vender um imóvel para nós, com desconto. Teríamos que revender depois e a diferença seria a nossa ‘indenização’. Dissemos ‘não’, é claro”, afirma.

O Núcleo Bartolomeu está na lista de teatros que a prefeitura organizou para ser analisada como “bem imaterial” da cidade.