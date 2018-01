TCU quer plano contra eventual apagão

O TCU recomendou ao Ministério de Minas e Energia que prepare um plano para enfrentar, no futuro, um eventual risco de apagão — o que ele chamou, tecnicamente, de “Situações de Elevado Risco de Insuficiência Energética”.

De quebra, e levando em conta as dificuldades para organizar o fornecimento em anos passados, sugere que o MME realize estudos para a implantação de usinas hidrelétricas reversíveis. A avaliação do tribunal é que, no momento, não existe um plano preventivo para o setor elétrico se acontecer alguma crise.