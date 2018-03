Cerca de 30 mil taxistas de São Paulo já aceitam os cartões de crédito MasterCard e Diners. Resultado de parceria com a Associação dos Taxistas de São Paulo.



As empresas têm economizado até 30% dos gastos com táxis com pagamentos via internet. O sistema, criado pela Vale Fácil, consumiu cerca de R$ 2,5 milhões de investimento.

