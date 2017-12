Serra só vai para o governo Temer se PSDB for junto

Alterado às 16:10 para atualização de informação

José Serra só será ministro do governo Temer se o PSDB estiver junto. Isto é, não tomará uma decisão isolada. A afirmação é de Tasso Jereissati, que veio hoje para São Paulo conversar com FHC sobre as condições para apoiar Michel Temer, caso o vice-presidente assuma o governo. “Ele assumiu compromisso, com a bancada inteira, segundo o qual só aceitará convite para um eventual ministério se for com o partido”, explica Jereissatti.

Em outras palavras, se o PSDB não aderir como um todo, ele não ocupará cargo em um novo Executivo federal.

Com FHC, o tucano cearense quer falar sobre esse apoio e detalhar “alguns aspectos que o PSDB considera essenciais, de um possível apoio ao governo do PMDB”.

Na conversa entre os dois tucanos devem ser abordados outros pontos de um texto que Aécio Neves pretende entregar ao vice-presidente, que condicionariam um futuro apoio do PSDB. Desse documento constariam “princípios e medidas” entre os quais o compromisso de manter e apoiar a Operação Lava Jato e o de preservar o Bolsa Família.