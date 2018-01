A briga dos dilmistas para esticar os prazos na comissão do impeachment do Senado não para. A perícia pedida por eles vai “ganhar” mais uma semana e agora o PT pensa em convocar os peritos… para depor. Ou seja, Dilma, ou seu defensor, dificilmente fala antes do dia 27.

