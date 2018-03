A torcida do Santos ganhou uma missão: ajudar as diretoras Kátia Lund e Lina Chamie a completarem a trilogia de documentários sobre o clube.

Elas estão em busca de material de diversas épocas para os longas do centenário do Peixe. A dupla, aliás, vai a Tóquio, no fim do ano, para registrar o eventual jogo contra o Barcelona, na final do Mundial de Clubes.